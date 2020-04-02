Участница «ПолитСтартапа» выступила с инициативой флешмоба в соцсетях
Участница кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» и предварительного голосования из города Михайлова Диана Халикова запустила в соцсетях флешмоб об организации проведения досуга во время самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
По мнению молодой женщины, находясь дома в условиях пандемии вирусной инфекции, важно делиться с друг другом полезной информацией и поддержкой, в частности, способами занять детей школьного возраста.
«Большинство учащихся сейчас либо на досрочных каникулах, либо на карантине, либо просто учатся дистанционно. Многие знакомые мамы пишут, что ребенка нечем занять», – отметила Диана Халикова.
Она рассказала о сайтах с удаленными и творческими конкурсами для детей. «Это займет ребенка и будет на пользу его развитию», – считает участница проекта «ПолитСтартап».
Также молодая женщина поделилась ссылками на бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам.
Кроме этого, Диана Халикова обратила внимание родителей на доступные виды деятельности для маленьких рязанцев, которыми могут заниматься учащиеся. «Зная вкус своего ребенка, можно увлечь его чтением и интересными заданиями – домашними тренировками, настольными играми, научить готовить», – отметила она.
Участница проекта кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» предложила делиться опытом о том, чем можно занять детей в период ограничений в связи с пандемией коронавируса.
НАША СПРАВКА
Диана Халикова – выпускница Михайловского экономического колледжа-интерната, человек с активной жизненной позицией и разносторонними интересами. На встрече с лидером рязанских единороссов Аркадием Фоминым она поделилась своими предложениями по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и создании доступной среды для инвалидов.
Участница «ПолитСтартапа» и предварительного голосования – член паралимпийской сборной Рязанской области по игре бочча, победительница номинации «Мисс поэзия» международного конкурса красоты и талантов для девушек на инвалидных колясках. Воспитывает дочь, пишет книги, занимается общественной деятельностью.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU