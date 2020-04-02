Участница «ПолитСтартапа» выступила с инициативой флешмоба в соцсетях

2 Апр 2020 2020-04-02T15:32:22+03:00

Жительница города Михайлова Диана Халикова поделилась полезной информацией для родителей об организации досуга детей в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса

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Участница кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» и предварительного голосования из города Михайлова Диана Халикова запустила в соцсетях флешмоб об организации проведения досуга во время самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

По мнению молодой женщины, находясь дома в условиях пандемии вирусной инфекции, важно делиться с друг другом полезной информацией и поддержкой, в частности, способами занять детей школьного возраста.

«Большинство учащихся сейчас либо на досрочных каникулах, либо на карантине, либо просто учатся дистанционно. Многие знакомые мамы пишут, что ребенка нечем занять», – отметила Диана Халикова.

Она рассказала о сайтах с удаленными и творческими конкурсами для детей. «Это займет ребенка и будет на пользу его развитию», – считает участница проекта «ПолитСтартап».

Также молодая женщина поделилась ссылками на бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам.

Кроме этого, Диана Халикова обратила внимание родителей на доступные виды деятельности для маленьких рязанцев, которыми могут заниматься учащиеся. «Зная вкус своего ребенка, можно увлечь его чтением и интересными заданиями – домашними тренировками, настольными играми, научить готовить», – отметила она.

Участница проекта кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» предложила делиться опытом о том, чем можно занять детей в период ограничений в связи с пандемией коронавируса.

НАША СПРАВКА

Диана Халикова – выпускница Михайловского экономического колледжа-интерната, человек с активной жизненной позицией и разносторонними интересами. На встрече с лидером рязанских единороссов Аркадием Фоминым она поделилась своими предложениями по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и создании доступной среды для инвалидов.

Участница «ПолитСтартапа» и предварительного голосования – член паралимпийской сборной Рязанской области по игре бочча, победительница номинации «Мисс поэзия» международного конкурса красоты и талантов для девушек на инвалидных колясках. Воспитывает дочь, пишет книги, занимается общественной деятельностью.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU