Более миллиона пользователей выбрали Wink в Центральном федеральном округе

2 Апр 2020 2020-04-02T14:50:27+03:00

«Ростелеком» — одна из первых компаний, которая открыла бесплатный доступ к большей части своего контента для пользователей, которые вынуждены находиться дома

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В период самоизоляции в России отмечается повышенный спрос на интерактивное телевидение и развлекательный видеосервис Wink от «Ростелекома». Только в Центральном федеральном округе в марте 2020 года к Wink подключилось 26 тысяч новых абонентов, что на восемь процентов выше февральских показателей. Общее количество пользователей превысило 1,2 млн человек.

За прошедшие две недели количество скачанных мобильных приложений сервиса Winkвозросло в несколько раз. Около 75 % абонентов смотрят Wink на планшетах, смартфонах, компьютерах и SmartTV, 25 % —с помощью ТВ-приставок.

Большой популярностью у зрителей пользуются фильмы:«Вторжение», «Джокер», «Заражение», «Зеленая миля». Повышенный интерес также вызвали картины в переводе Гоблина: «Черная дыра», «Лицо со шрамом», «Пол: Секретный материальчик», «Гангстер», «Джонни Д.» и «Блэйд».

«В условиях самоизоляции важно найти себе интересные занятия, может быть самореализоваться в сферах, которые в привычной жизни не связаны напрямую с выбранной профессией.Обычно на это не хватало времени, а сейчас такой шанс есть. Те, кто подключился к видеосервису Wink, могут не сомневаться в способности этого отечественного продукта работать стабильно даже в период серьезных нагрузок на сети, в том числе и в Москве. С Wink у клиентов появится прекрасный выбор фильмов, сериалов, театральных постановок, спортивных трансляций, а большая коллекция образовательного контента будет полезна всем учащимся», — отметил вице-президент— директор макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

«Ростелеком» — одна из первых компаний, которая открыла бесплатный доступ к большей части своего контента для пользователей, которые вынуждены находиться дома. Среди доступных к просмотру фильмов —популярные российские новинки «Притяжение», «Лед-2», «Спутник», «Лето», «Лови момент»,а также классика мирового кинематографа.

Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

Для абонентов компания предлагает тарифный план «Трансформер», с помощью которого можно самостоятельно собрать необходимую подписку и выбрать идеальный контентдля себя и своей семьи. Пользователи могут ставить на паузу программы ивыбирать передачи из архива, которые уже прошли в прямом эфире. Фильмы и сериалы можно смотреть без рекламы. Сервис рассчитан на одновременное использование на пяти устройствах.

Подробнее ознакомиться с видеосервисом Wink можно на сайте wink.rt.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU