Рязанские полицейские задержали 11 подростков за ночные прогулки
1 апреля полицейские задержали в Рязанской области 11 подростков, находившихся в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Причем 7 случаев нарушений зафиксировано на территории Касимовского района. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
В ведомстве обратилась к рязанцам с требованием ответственно относиться к своим родительским обязанностям.
- Если вы не думаете о себе и своем здоровье, подумайте о своем ребенке. Своим безответственным поведением, нарушая режим самоизоляции, вы рискуете подвергнуть его жизнь опасности, - заявил начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД Константин Алешин.
Также в полиции напомнили: привлечение ребенка к административной ответственности может негативно отразится на выборе его будущей профессии.
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ИСТОЧНИК KP.RU