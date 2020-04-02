Рязанские полицейские задержали 11 подростков за ночные прогулки

2 Апр 2020 2020-04-02T13:06:06+03:00

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Фото: Артем КИЛЬКИН

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1 апреля полицейские задержали в Рязанской области 11 подростков, находившихся в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Причем 7 случаев нарушений зафиксировано на территории Касимовского района. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

В ведомстве обратилась к рязанцам с требованием ответственно относиться к своим родительским обязанностям.

- Если вы не думаете о себе и своем здоровье, подумайте о своем ребенке. Своим безответственным поведением, нарушая режим самоизоляции, вы рискуете подвергнуть его жизнь опасности, - заявил начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД Константин Алешин.

Также в полиции напомнили: привлечение ребенка к административной ответственности может негативно отразится на выборе его будущей профессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU