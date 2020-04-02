2020-04-02T10:42:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Рязани: продолжаются рейды волонтеров-медиков

Ко 2 апреля волонтеры обнаружили 28 квартир, жители которых во избежание распространения вируса находятся на добровольном карантине после заграничных вояжей
Антон ВОХЕЧ
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Рейды продолжаются.Рейды продолжаются.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб при региональном правительстве сообщил о том, что продолжаются рейды волонтеров Рязанского медуниверситета имени Павлова. Их задача – выявить признаки коронавирусной инфекции у жителей областного центра, вернувшихся из зарубежных поездок в период с 1 марта.

Всего волонтеры-медики посетили граждан по 3079 адресам. На вечер 1 апреля выявлено 28 квартир, жители которых находятся на домашнем добровольном карантине.

Напоминаем, что согласно приказу Роспотребнадзора России должна быть обеспечена изоляция всех граждан, прибывающих на территорию России, на срок 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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