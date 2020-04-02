Девелопер «Мармакс» записал видео-обращение к жителям города
Весь штат сотрудников переведен в режим удаленной работы
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Девелопер «Мармакс» записал видео-обращение к жителям города. Каждый из сотрудников, находясь дома, обратился к клиентам и подписчикам с просьбой оставаться дома.
Видео-обращение команды Мармакс .Компания Мармакс продолжает работу в Online-режиме.
Девелопер также обозначил позицию: «Наша компания уверена, что в сложившейся ситуации, мы должны сделать правильный выбор!»
Весь штат сотрудников переведен в режим удаленной работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU