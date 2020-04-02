2 Апр 2020 2020-04-02T10:15:29+03:00

Весь штат сотрудников переведен в режим удаленной работы

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Девелопер «Мармакс» записал видео-обращение к жителям города. Каждый из сотрудников, находясь дома, обратился к клиентам и подписчикам с просьбой оставаться дома.

Видео-обращение команды Мармакс .Компания Мармакс продолжает работу в Online-режиме.

Девелопер также обозначил позицию: «Наша компания уверена, что в сложившейся ситуации, мы должны сделать правильный выбор!»

Весь штат сотрудников переведен в режим удаленной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU