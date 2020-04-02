Чтобы досадить бывшей жене, рязанец выкинул кота из окна

2 Апр 2020 2020-04-02T09:53:02+03:00

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Житель Рязани выкинул кота из окна многоэтажного дома, чтобы досадить бывшей жене. Бесчеловечный поступок он снял на камеру и отправил экс-супруге, которая, в свою очередь, распространила видео в соцсетях.

В начале ролика мужчина нецензурно обращается к «Олечке», а затем со словами «здравствуй, котик» цинично сбрасывает домашнего питомца с высоты в пару десятков метров. Животное, к счастью, выжило.

Теперь полиция проводит проверку по заявлению хозяйки кота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/770365" frameborder="0"></iframe> Рязанец выкинул кота бывшей жены из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU