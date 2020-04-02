Чтобы досадить бывшей жене, рязанец выкинул кота из окна
Домашний питомец выжил. Полиция проводит проверку
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Житель Рязани выкинул кота из окна многоэтажного дома, чтобы досадить бывшей жене. Бесчеловечный поступок он снял на камеру и отправил экс-супруге, которая, в свою очередь, распространила видео в соцсетях.
В начале ролика мужчина нецензурно обращается к «Олечке», а затем со словами «здравствуй, котик» цинично сбрасывает домашнего питомца с высоты в пару десятков метров. Животное, к счастью, выжило.
Теперь полиция проводит проверку по заявлению хозяйки кота.
Рязанец выкинул кота бывшей жены из окна.
ИСТОЧНИК KP.RU