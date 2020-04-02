2020-04-02T09:48:16+03:00
Происшествия

Рязанские пожарные эвакуировали семь человек

Пожар случился в трехкомнатной квартире прямо перед рассветом 2 апреля
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Пожар обошелся без пострадавших. Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.Пожар обошелся без пострадавших. Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4 часа 08 минут. Горела трехкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке. Для борьбы с огнем выехали три пожарных расчета Государственной противопожарной службы в составе семи человек. Об этом ЧП сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне – она полностью выгорела. Пострадавших при пожаре не было – пожарные сумели эвакуировать 7 жителей. Причина случившегося и ущерб в настоящий момент устанавливаются.

Напоминаем, если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стали известны подробности крупного пожара в Рязанской области

В Касимовском районе против огня боролись профессионалы и добровольцы (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанские полицейские задержали 11 подростков за ночные прогулки
В сети активно обсуждают уход главы Рязани в отпуск
В Рязани начали выдавать спецпропуска для передвижения по городу
Режим самоизоляции в Рязани: продолжаются рейды волонтеров-медиков
Девелопер «Мармакс» записал видео-обращение к жителям города
Чтобы досадить бывшей жене, рязанец выкинул кота из окна
Рязанские пожарные эвакуировали семь человек
Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан
Теплые вещи подарили крохотным пациентам рязанского Перинатального центра
20-летнего парня, не признавшего свою вину, будут судить за изнасилование несовершеннолетней
Коронавирус в Рязани: полицейские штрафуют нарушителей самоизоляции
Коронавирус в Рязани: стало известно, сколько рязанцев позвонили в единый call-центр
Рязанцу с неизлечимой болезнью пересадили печень
В Ряжском районе суд вынес вердикт мужчине, бродившему по полю с металлоискателем
В Рязанском районе жителей просят самим дезинфицировать подъезды
Юрий Фурфурак стал новым начальником управления благоустройства Рязани
Апрельские отключения ГВС в Рязани перенесли
Коронавирус в Рязани: жители пожаловались на плохую уборку подъездов
Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: сам Господь закрыл в дни Великого поста театры и рестораны
Из-за мобильного телефона рязанка получила ожоги 18% тела
Коронавирус в Рязани: из обсерватора выписали девять человек
Коронавирус в Рязани: временно прекращена регистрация браков и разводов
Рязанская УК начала доставлять продукты питания и медикаменты
В Рязани случился самый теплый март в истории метеонаблюдений
Рослесхоз включил Рязанскую область в зону риска лесных пожаров
Рязанских работодателей просят докладывать о занятости своих работников
Коронавирус в Рязани: создана карта магазинов
В Рязань закупают 10 аппаратов искусственной вентиляции легких