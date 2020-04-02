Рязанские пожарные эвакуировали семь человек

2 Апр 2020 2020-04-02T09:48:16+03:00

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Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4 часа 08 минут. Горела трехкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке. Для борьбы с огнем выехали три пожарных расчета Государственной противопожарной службы в составе семи человек. Об этом ЧП сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне – она полностью выгорела. Пострадавших при пожаре не было – пожарные сумели эвакуировать 7 жителей. Причина случившегося и ущерб в настоящий момент устанавливаются.

Напоминаем, если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU