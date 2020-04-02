Рязанские пожарные эвакуировали семь человек
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4 часа 08 минут. Горела трехкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке. Для борьбы с огнем выехали три пожарных расчета Государственной противопожарной службы в составе семи человек. Об этом ЧП сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне – она полностью выгорела. Пострадавших при пожаре не было – пожарные сумели эвакуировать 7 жителей. Причина случившегося и ущерб в настоящий момент устанавливаются.
Напоминаем, если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Стали известны подробности крупного пожара в Рязанской области
В Касимовском районе против огня боролись профессионалы и добровольцы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU