Теплые вещи подарили крохотным пациентам рязанского Перинатального центра

1 Апр 2020 2020-04-01T19:48:34+03:00

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Разноцветные вязаные шапочки, носки крошечных размеров, почти кукольные кофточки выглядят как игрушечные, но помогает врачам решать недетские задачи. Малыши, родившиеся с экстремально низкой массой тела, склонны к быстрой потере тепла. Игрушки в виде осьминожек тоже не случайная забава. Они на подсознательном уровне напоминают малышам о пуповине, недавно связывающей их с мамой. Если младенец сожмет один из «щупальцев» в руке, почувствует себя комфортнее и спокойнее.

Об этом хорошо знают волонтеры из благотворительного движения «Клуб «28 петель». Здесь для помощи врачам объединяют силы дети и взрослые, а результатом совместной работы становятся подарки, согретые руками добрых людей. В Перинатальный центр участники клуба передали шапочки, кофточки, носочки, пледы и игрушки – уточнила пресс-служба регионального минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU