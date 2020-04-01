В Ряжском районе суд вынес вердикт мужчине, бродившему по полю с металлоискателем

1 Апр 2020 2020-04-01T14:59:08+03:00

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Ряжский районный суд вынес вердикт мужчине, который в феврале этого года был замечен в поле с металлоискателем. Полицейские попросили его предъявить документы на археологические полевые работы, но таких документов у него не оказалось.

Как сообщает издательство «Пресса», материал об административном правонарушении поступил в суд из местного отделения УФСБ по Рязанской области.

Фемида назначила мужчине административный штраф в размере 2000 рублей.

- К сожалению, многие люди просто не знают об ответственности за подобные действия, - отмечает историк и краевед Александр Барашин. – Думают, чтобы нарваться на штраф нужно разорять памятники археологии, но это не так.

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ИСТОЧНИК KP.RU