2018-09-18T17:18:56+03:00
Общество

В Рязани оштрафовали «искателя сокровищ»

Его застали с металлоискателем на пляже 2-го Борковского карьера
Антон КОНОВАЛОВ
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В Советском районном суде Рязани рассмотрели дело «искателя сокровищ». В мае 2018 года его застали с металлоискателем на городском пляже за незаконным, как в итоге оказалось, делом.

- Гражданин занимался поиском предметов с использованием специального технического средства без соответствующего разрешения на розыскные работы, - пояснили в пресс-службе суда.

За «собирательство» на берегу 2-го Борковского карьера нарушителя статьи 7.15 Кодекса об административных правонарушениях наказали штрафом в размере 2500 рублей.

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