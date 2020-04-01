В Рязанском районе жителей просят самим дезинфицировать подъезды
В поселке Искра Рязанского района местные коммунальщики убедительно просят местных жителей самим дезинфицировать подъезды. Таки объявления появились на подъездах поселка
«Уважаемый жители! В связи с угрозой распространения коронавируса, убедительная просьба, производить влажную уборку в подъездах с использованием дезинфицирующих средств. Знайте, вне человеческого организма коронавирус способен жить до 5 дней. Но на обработанных поверхностях гибнет практически сразу», - сообщает в объявлениях администрация МУП ЖКХ «Горзионт».
В Рязанском районе жителей просят самим дезинфицировать подъезды.
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ИСТОЧНИК KP.RU