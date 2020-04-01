Коронавирус в Рязани: жители пожаловались на плохую уборку подъездов

1 Апр 2020 2020-04-01T12:55:33+03:00

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По состоянию на 1 апреля на телефоны «горячих линий» городских служб поступило 17 жалоб на некачественную уборку подъездов в многоквартирных домах. По всем заявлениям проведены оперативные проверки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Рязани.

При этом сотрудники городской администрации отмечают, что в связи с коронавирусной инфекцией в Рязани обработке подлежат 10 112 подъездов в 4493 домах. Роспотребнадзор рекомендует их обрабатывать специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации. Компании, обслуживающие жилищный фонд, каждый день обязаны предоставлять отчет о результатах в управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани.

При этом в перечне обязательных мер обработка полов первых этажей; входных групп (в том числе дверных ручек); кабин лифтов, включая кнопки вызова; а также перил, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков. Еще в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса проводится комплексная обработка мест общего пользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU