2020-04-01T12:07:27+03:00
Общество

Из-за мобильного телефона рязанка получила ожоги 18% тела

Устройство находилось на зарядке и каким-то образом заставило загореться покрывало
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В Рязани женщина получила ожог 18% тела из-за мобильного телефона. Пострадали руки и лицо. Историю 57-летней пациентки ОКБ рассказал областной минздрав.

- Поздно вечером из комнаты, где спали моя дочь и внучка, раздался хлопок, затем еще один. Я решила проверить, что там происходит, а там уже плавятся синтетические шторы и покрывало, - цитируют рязанку медики.

Женщина не увидела большого открытого пламени, но отчетливо помнит, как помещение заполнилось дымом и гарью и какой ядреный в комнате стоял жар. Первым делом бабушка бросилась к кроватке трехлетней малышки и вынесла ее на руках (девочка тоже пострадала). Дочь к тому времени тоже проснулась и выбралась самостоятельно.

- Нам удалось добиться заживления большей части ран. Однако на ограниченном участке потребовалась пересадка кожи, - рассказал заведующий ожоговым отделением ОКБ Артем Введенский.

Также медик отметил хорошие прогнозы для полного восстановления пациентки. Грубых рубцов у нее не осталось.

Что же касается причины пожара, то проверка показала, что источником возгорания стал мобильник, который в тот момент находился на зарядке. От устройства, судя по всему, и загорелось покрывало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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