Коронавирус в Рязани: из обсерватора выписали девять человек

1 Апр 2020 2020-04-01T11:22:23+03:00

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В настоящее время карантин благополучно прошли девять пациентов в обсерваторе 10-ой больницы – сообщила пресс-служба регионального минздрава. Наличие коронавируса у них не выявлено, все выписаны в хорошем состоянии. Всего же за время работы в госпиталь поступило 13 человек.

Напомним, что обсервация на тридцать мест открыта на базе больницы № 10 Рязани. Именно там находятся рязанцы, приехавшие в регион из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

- У этих людей не выявлены признаки заболевания, но с учетом того, что мог иметь место контакт с заболевшими, им предписан 14-дневный карантин, – говорит исполняющий обязанности главного врача больницы №10 Олег Митряев. - В случае благополучного прохождения карантина еще четыре пациента будут выписаны к 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU