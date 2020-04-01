Рязанская УК начала доставлять продукты питания и медикаменты

1 Апр 2020 2020-04-01T10:27:11+03:00

Новую услугу ввела компания «Мармакс» для жильцов ЖК «Наследие» и клубного дома «Легенда Горького»

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«Мармакс» совместно с собственной управляющей компанией премиум-класса «Привилегия комфорта» с 31 марта запустил доставку необходимых продуктов питания и медикаментов для жителей своих комплексов на время карантина.

Девелопер рассказал, что оставить заявку можно будет диспетчеру по телефонам:

70-00-50 — жилой комплекс «Наследие»;

70-00-43 — клубный дом «Легенда Горького».

«Для заказа вам нужно связаться с диспетчером, озвучить список необходимых продуктов. Расплатиться можно будет наличным или безналичным расчетом. Пакет с продуктами сотрудник управляющей компании доставит к двери вашей квартиры», - пояснили в пресс-центре.

Также отметим, что компания «Мармакс» в своих соцсетях обращает внимание на возможность онлайн-консультаций и просит своих клиентов и жителей оставаться дома. Все сотрудники компании переведены на удаленную работу.

Подробнее об услуге вы можете узнать по тел. 500-005.

Новая услуга доступна жильцам ЖК «Наследие» и клубного дома «Легенда Горького».

ИСТОЧНИК KP.RU