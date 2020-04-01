Рязанских работодателей просят докладывать о занятости своих работников

1 Апр 2020 2020-04-01T10:28:06+03:00

Всю информацию руководители предприятий и организаций должны вносить на портале «Работа в России»

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Рязанских работодателей просят внести всех своих сотрудников в базу данных на портале «Работа в России», сообщает минэкономразвития Рязанской области.

Делается это для контроля ситуации на рынке труда в связи с введением ограничительных мероприятий. Вносить необходимо всю информацию об увольнении работников, введении режимов неполной занятости, а также временной удаленной работы. Анкету заполнить нужно

Информацию о порядке размещения сведений можно увидеть на портале Центра занятости населения Рязанской области: http://czn-rzn.ru/content/предоставление_сведений_о_высвобождении_работников.

Отметим, что портал «Работа в России» - это официальный информационный сайт Роструда. Как заявлено на самом ресурсе, сайт создали для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU