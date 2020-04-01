Карантин в Рязани из-за коронавируса: создана карта магазинов

1 Апр 2020 2020-04-01T08:46:00+03:00

Она позволит сократить время пребывания на улицах и снизить риск заражения COVID-19

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Опергруппа Правительства Рязанской области информирует о том, что со 2 апреля начинает функционировать карта размещения магазинов федеральных и региональных торговых сетей и торговых точек шаговой доступности в Рязани и области.

Этот позволит рязанцам быстро определить, какие торговые объекты, продающие жизненно необходимые товары, находятся в непосредственной близости от конкретных адресов места жительства или временного пребывания. Что, в свою очередь, позволит сократить время пребывания на улицах и снизить риск заражения COVID-19.

Подчеркнем, что доступ к карте возможен с сайта регионального правительства, официальных сайтов центральных исполнительных органов государственной власти региона, а также сайтов администраций муниципальных районов и городских округов.

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ИСТОЧНИК KP.RU