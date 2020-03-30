Коронавирус в Рязани: БСМП перешла на экстренный режим работы
В связи с усиливающимися мерами по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории региона БСМП переходит на экстренный режим работы. Сообщение об этом появилось в сообществе медицинского учреждения ВКонтакте.
Сообщается, что с 30 марта в клинике временно прекращается госпитализация пациентов в плановом порядке. О переносе плановых госпитализаций на другую дату пациентам будут сообщат по телефону.
Администрация лечебного заведения напоминает, что допуск посетителей в больницу прекращен с 18 марта. Сейчас медицинская помощь в клинике оказывается только в экстренном порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU