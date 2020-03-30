Коронавирус в Рязани: БСМП перешла на экстренный режим работы

30 Март 2020 2020-03-30T20:43:13+03:00

В БСМП теперь проводят только экстренные операции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с предпринимаемыми мерами по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в больнице скорой медицинской помощи в Рязани прекращается госпитализация пациентов в плановом порядке

Изменить размер текста: A A

В связи с усиливающимися мерами по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории региона БСМП переходит на экстренный режим работы. Сообщение об этом появилось в сообществе медицинского учреждения ВКонтакте.

Сообщается, что с 30 марта в клинике временно прекращается госпитализация пациентов в плановом порядке. О переносе плановых госпитализаций на другую дату пациентам будут сообщат по телефону.

Администрация лечебного заведения напоминает, что допуск посетителей в больницу прекращен с 18 марта. Сейчас медицинская помощь в клинике оказывается только в экстренном порядке.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: четвертый человек сдал положительный анализ

Для подтверждения материал направили в «Противочумный центр» Роспотребнадзора (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU