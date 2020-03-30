С 1 апреля почти на месяц изменится расписание рязанских электричек
С 1 по 29 апреля в расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:
Сасовское направление:
- электропоезд (далее - э/п) № 6044 Рязань - Сасово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 13.00;
- э/п № 6048 Рязань - Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 19.08;
- э/п № 6021 Гавердово - Рязань, прибытием в 6.55, будет прибывать в 6.35;
- э/п № 6031 Шилово - Рязань, прибытием в 7.16, будет прибывать в 6.58;
- э/п № 6033 Ясаково - Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.45.
Узуновское направление:
- э/п № 6253 Рязань-1 - Узуново, отправлением м 7.19, будет отправляться в 7.03;
- э/п № 6255 Рязань-1 - Узуново, отправлением в 12.13, будет отправляться в 12.57;
- э/п № 6274 Узуново - Рязань-1, будет прибывать в 12.52, будет прибывать в 13.02.
Московское направление:
- э/п № 6991 Рязань-1 - Москва, отправлением в 3.38, будет отправляться в 3.32;
- э/п № 6996 Москва - Рязань, прибытием в 19.04, будет прибывать в 18.58;
- э/п № 6996 Москва - Рязань-1, прибытием в 22.46, будет прибывать в 22.48.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU