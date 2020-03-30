2020-03-30T18:58:52+03:00
Общество

С 1 апреля почти на месяц изменится расписание рязанских электричек

Изменения коснуться сасовского, узуновского и московского направлений
Александр КАРАВАЕВ
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С 1 по 29 апреля в расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

- электропоезд (далее - э/п) № 6044 Рязань - Сасово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 13.00;

- э/п 6048 Рязань - Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 19.08;

- э/п № 6021 Гавердово - Рязань, прибытием в 6.55, будет прибывать в 6.35;

- э/п № 6031 Шилово - Рязань, прибытием в 7.16, будет прибывать в 6.58;

- э/п № 6033 Ясаково - Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.45.

Узуновское направление:

- э/п № 6253 Рязань-1 - Узуново, отправлением м 7.19, будет отправляться в 7.03;

- э/п 6255 Рязань-1 - Узуново, отправлением в 12.13, будет отправляться в 12.57;

- э/п № 6274 Узуново - Рязань-1, будет прибывать в 12.52, будет прибывать в 13.02.

Московское направление:

- э/п № 6991 Рязань-1 - Москва, отправлением в 3.38, будет отправляться в 3.32;

- э/п № 6996 Москва - Рязань, прибытием в 19.04, будет прибывать в 18.58;

- э/п № 6996 Москва - Рязань-1, прибытием в 22.46, будет прибывать в 22.48.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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