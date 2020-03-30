Игорь Греков перечислил половину зарплаты рязанским медикам
Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков перечислил половину своей заработной платы на специальный счет, который открыли для материальной поддержки медработников и волонтеров-медиков. Все они непосредственно оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее половину своей зарплаты отдал медработникам губернатор Николай Любимов (читать подробнее).
Внести добровольный вклад в поддержку сотрудников лечебных учреждений могут все желающие жители региона либо организации. Деньги необходимо перечислять на специальный счет.
Банковские реквизиты:
Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)
ИНН 6230023532
КПП 623001001
Р/счет 40703810702160000030
ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787
Корр. счет 30101810100000000787
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ИСТОЧНИК KP.RU