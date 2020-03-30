Денис Сидоров: «Ситуации с учебным процессом после завершения каникул не уделено никакого внимания»

30 Март 2020 2020-03-30T16:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров ознакомился с тезисами в обращении губернатора Николая Любимова к жителям Рязанской области и высказал свое мнение.

«Понимая всю серьезность ситуации, связанной с COVID-19, я для себя отметил, что одной из главнейших проблем – ситуации с учебным процессом после завершения каникул, не было уделено НИКАКОГО внимания (с 31 марта должно быть организовано дистанционное обучение в школах, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях).

Почему уделяя столько времени необходимой поддержке пожилых людей, мы не так тщательно в этой сложной обстановке уделяем внимание важнейшему достоянию России – нашим детям, реализации их конституционных прав?

Вместе с тем решение данной проблемы в нынешней «редакции» руководства региона вызывает у меня возмущение. Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждый гражданин имеет право на доступность образования, которое должно быть обеспечено федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с учетом необходимых потребностей каждого, а при необходимости осуществить полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период получения ими образования.

Однако эту важную обязанность органы местного самоуправления пытаются переложить на плечи родителей, всё юридически оформив через заявления, бланки которых образовательные учреждения массово рассылают родителям учеников. Ст. 63 вышеназванного ФЗ указывает на преимущественное право родителей выбирать форму обучения основного образования своего ребенка. Нормы указанной статьи разнятся с позицией Министерства образования и молодежной политики области «… Каждая образовательная организация сама определит механизм реализации дистанционного обучения: выберет электронную платформу, режим организации обучения, формы контроля и связи с учащимися и родителями. Это будет сделано исходя из ВОЗМОЖНОСТЕЙ школьников и ИХ РОДИТЕЛЕЙ, а также скорости интернет-соединения. Образовательная организация должна проинформировать родителей и учащихся до 28 марта для того, чтобы ОНИ МОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО и удобный режим дня ребенка…» (https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=328283).

Для предоставления данной возможности как минимум надо обеспечить доступ к сети Интернет при наличии соответствующего тех. устройства. А если в семье есть выпускник, или два и более детей-учеников, а родители работают на «удаленке»? Другими словами, уважаемые родители, купите ребенку персональный ноутбук (компьютер) и обеспечьте доступ к сети Интернет опять же под вашим чутким надзором, иначе ребёнок окажется в отстающих…

Данная позиция руководства региона не стыкуется со статьей 43 Конституции Российской Федерации (в нынешней редакции), в которой гарантировано право на образование, его ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ и бесплатность.

Так, с одной стороны, мы хотим внести поправки в Конституцию, согласно духу времени, с другой стороны, мы же ее и ГРУБЕЙШИМ ОБРАЗОМ НАРУШАЕМ! Тогда возникает резонный вопрос: зачем вносить поправки и идти голосовать за не работающий Основной Закон страны, затрачивая на это средства из бюджета!?»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU