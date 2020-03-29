Виновник массового ДТП под Рязанью отказался от медосвидетельствования

29 Март 2020 2020-03-29T17:55:55+03:00

Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также ответственность за причинение травм

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Примерно в 14:00 29 марта в Рязанском районе на автодороге «Рязань-Ряжск» 30-летний водитель на Daewoo Nexia, по предварительной информации, в нарушение правил обгона выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и по касательной столкнулся с машинами ГАЗ и «Нива». После чего, уже «в лобовую» - с ВАЗ-2115, водитель которого вследствие ДТП получил травмы.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии, заметили, что водитель Daewoo Nexia не совсем трезв. Его отправили на медицинское освидетельствование, но мужчина от него отказался.

Пресс-служба регионального УВД сообщает, что теперь водителю автомобиля Daewoo Nexia грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Мужчина также понесет ответственность за причинение травм водителю ВАЗ 2115, нанесенных в результате ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU