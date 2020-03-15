Появилось видео с места жуткого смертельного ДТП в Касимовском районе
Полиция опубликовала видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия в Касимовском районе, в результате которого погибла женщина.
Как «Комсомолка» сообщала ранее, пострадавшую сначала сбил один автомобиль, а потом переехал Daewoo Matiz. Первый участник происшествия – скрылся. Его поисками сейчас занимается полиция.
Видео с двойного назда на женщину в Касимовском районе.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными. Пешеходам следует соблюдать правила безопасности и в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
ВАЖНО!
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП сообщить по телефону (4912) 27-50-70.
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ИСТОЧНИК KP.RU