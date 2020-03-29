Коронавирус в Рязани: власти предложили выкладывать видео домашних тренировок
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области поддерживает акцию федерального Минспорта «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», запуская при этом свою – «Всегда со спортом». Спортивные чиновники призывают профессиональных спортсменов и обычных рязанцев размещать видеоролики с хештегами #тренируйсядома #всегдасоспортом62 о том, как они тренируются в домашних условиях.
Цель этой акции проста – привлечь широкие слои населения региона к занятиям физкультурой в домашних условиях на время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Видеоролики можно будет увидеть на официальном сайте минспорта Рязанской области и в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
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ИСТОЧНИК KP.RU