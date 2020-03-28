Дистанционное обучение в школе: в Рязани проведут в интернете родительское собрание
30 марта в 17:00 министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина проведет в режиме онлайн родительское собрание. В прямом эфире родители из первых уст услышат, как в Рязани будет организовано дистанционное обучение школьников в Рязани в условиях эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Кроме Щетинкиной на вопросы родителей ответят министр цифрового развития Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, а также начальник управления социализации и государственной поддержки детства Надежда Куликова.
Прямая трансляция пройдет во ВКонтакте в группе «Рязанская область».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей
У многодетных семей нет в таком количестве компьютеров и гаджетов, чтобы получать школьные знания дистанционно (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU