28 Март 2020 2020-03-28T20:18:50+03:00

Дистанционное обучение в школе: в Рязани проведут в интернете родительское собрание. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ольга Щетинкина ответит на вопросы родителей и расскажет, будет организовано дистанционное обучение школьников в Рязани

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30 марта в 17:00 министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина проведет в режиме онлайн родительское собрание. В прямом эфире родители из первых уст услышат, как в Рязани будет организовано дистанционное обучение школьников в Рязани в условиях эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Кроме Щетинкиной на вопросы родителей ответят министр цифрового развития Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, а также начальник управления социализации и государственной поддержки детства Надежда Куликова.

Прямая трансляция пройдет во ВКонтакте в группе «Рязанская область».

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ИСТОЧНИК KP.RU