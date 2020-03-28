2020-03-28T19:12:01+03:00
Общество

В воскресенье в Рязани потеплеет до 18 градусов – возможны природные пожары

29 марта в регионе ожидается переменная облачность и небольшой ветер
Яков РЫКОВ
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В воскресенье в Рязани потеплеет до 18 градусов – возможны природные пожары.В воскресенье в Рязани потеплеет до 18 градусов – возможны природные пожары.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 29 марта, в Рязани ожидается переменная облачность, без осадков, информирует пресс-служба управления МЧС России по Рязанской области. Ветер южный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -1…+4°С, днем +13…+18ºС.

Кроме того, по данным регионального УМЧС, в воскресенье возможны природные пожары в следующих районах Рязанской области:

- Клепиковский район;

- Спасский район;

- Рязанский район.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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