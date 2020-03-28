В воскресенье в Рязани потеплеет до 18 градусов – возможны природные пожары
В воскресенье, 29 марта, в Рязани ожидается переменная облачность, без осадков, информирует пресс-служба управления МЧС России по Рязанской области. Ветер южный, порывами до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -1…+4°С, днем +13…+18ºС.
Кроме того, по данным регионального УМЧС, в воскресенье возможны природные пожары в следующих районах Рязанской области:
- Клепиковский район;
- Спасский район;
- Рязанский район.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU