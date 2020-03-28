В Рязани во время капремонта рабочие разрушили часть объекта культурного наследия

28 Март 2020 2020-03-28T17:45:36+03:00

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Во время капитального ремонта кровли у выявленного объекта культурного наследия – городская усадьба А. Козловой», конец XIX века. (улица Пожалостина, №5) - уничтожен треугольный фронтон с резьбой и резной фартук вдоль карниза. Об этом сообщается в группе градозащитников «Рязань, которую мы потеряли».

Так дом №5 по улице Пожалостина выглядел в январе 2009 года.

«Необходимо срочно остановить проводимые работы, и вернуть памятнику прежний вид», - говорится в сообщении.

— 18 марта было направлено официальное обращение в инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области, когда работы только начинались и кровлю еще не разобрали, — рассказывает градозащитник Александ Дударев. — Только начинали снимать шифер. В обращении содержались опасения о внешнем облике здания, что будет утрачена резьба и форма.

Градозащитники требуют приостановить ремонтные работы на улице Пожалостина.

Отметим, что по состоянию на 28 марта ремонтные работы на объекте культурного наследия продолжаются.

Так дом №5 по улице Пожалостина выглядел в январе 2009 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU