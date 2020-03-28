2020-03-28T17:45:36+03:00
Общество

В Рязани во время капремонта рабочие разрушили часть объекта культурного наследия

На улице Пожалостина уничтожают историческое деревянное здание. Градозащитники требуют приостановить ремонтные работы
Александр РАДЫГИН
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Рабочие частично разрушили объект культурного наследия на улице Пожалостина.Рабочие частично разрушили объект культурного наследия на улице Пожалостина.
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Во время капитального ремонта кровли у выявленного объекта культурного наследия – городская усадьба А. Козловой», конец XIX века. (улица Пожалостина, №5) - уничтожен треугольный фронтон с резьбой и резной фартук вдоль карниза. Об этом сообщается в группе градозащитников «Рязань, которую мы потеряли».

Так дом №5 по улице Пожалостина выглядел в январе 2009 года.

Так дом №5 по улице Пожалостина выглядел в январе 2009 года.

«Необходимо срочно остановить проводимые работы, и вернуть памятнику прежний вид», - говорится в сообщении.

— 18 марта было направлено официальное обращение в инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области, когда работы только начинались и кровлю еще не разобрали, — рассказывает градозащитник Александ Дударев. — Только начинали снимать шифер. В обращении содержались опасения о внешнем облике здания, что будет утрачена резьба и форма.

Градозащитники требуют приостановить ремонтные работы на улице Пожалостина.

Градозащитники требуют приостановить ремонтные работы на улице Пожалостина.

Отметим, что по состоянию на 28 марта ремонтные работы на объекте культурного наследия продолжаются.

Так дом №5 по улице Пожалостина выглядел в январе 2009 года.

Так дом №5 по улице Пожалостина выглядел в январе 2009 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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