2020-03-03T20:53:41+03:00
Общество

Судьба промышленно-усадебного комплекса в Старожилове скоро станет ясна

На портале госзакупок размещена документация на проведение государственной историко-культурной экспертизы
Иван АНТОНОВ
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На три позиции в исследовании истратить планируют почти миллион.На три позиции в исследовании истратить планируют почти миллион.
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На портале госзакупок размещена документация на проведение государственной историко-культурной экспертизы промышленно-усадебного комплекса фон Дервиза, конного завода и фамильной церкви в Старожилове Рязанской области. Максимальная цена контракта определена и составляет 892 500 рублей.

Победителю аукциона необходимо будет определить сразу несколько основных позиций. Во-первых, это уточнить сведения об объектах, которые уже включены в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а это восемь зданий. Оценить возможности включения в этот же реестр ещё 11 зданий, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия, это второе.

Третья, и, вероятно, наиболее важная цель проведения государственной историко-культурной экспертизы — определение обоснованности отнесения всего ансамбля к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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