Судьба промышленно-усадебного комплекса в Старожилове скоро станет ясна
На портале госзакупок размещена документация на проведение государственной историко-культурной экспертизы промышленно-усадебного комплекса фон Дервиза, конного завода и фамильной церкви в Старожилове Рязанской области. Максимальная цена контракта определена и составляет 892 500 рублей.
Победителю аукциона необходимо будет определить сразу несколько основных позиций. Во-первых, это уточнить сведения об объектах, которые уже включены в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а это восемь зданий. Оценить возможности включения в этот же реестр ещё 11 зданий, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия, это второе.
Третья, и, вероятно, наиболее важная цель проведения государственной историко-культурной экспертизы — определение обоснованности отнесения всего ансамбля к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU