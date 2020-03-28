Чтобы избавиться от лишнего веса, рязанцу установили в желудок баллон

28 Март 2020 2020-03-28T10:35:51+03:00

Чтобы помочь пациентам избавиться от лишнего веса, рязанские врачи устанавливают им в желудок специальные силиконовые баллоны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через полгода врачи баллон удалят, а пациент избавиться от 20 кг

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26 марта в больнице скорой медицинской помощи врачи отделения эндоскопии впервые установили пациенту внутрижелудочный силиконовый баллон, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области. Сделано это для того, чтобы уменьшить объем желудка.

— Благодаря установке баллона у пациента создается рефлекторная связь, то есть сигнал, что надо употреблять меньше пищи, — комментирует заведующий отделением эндоскопии Евгений Брянцев. — Человек привыкает к маленьким порциям и в дальнейшем может легко регулировать свой аппетит.

Через полгода после операции баллон у пациента удалят. По прогнозам врачей, за это время человек потеряет около 15-20 кг лишнего веса, который в дальнейшем уже не вернется.

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ИСТОЧНИК KP.RU