Чтобы избавиться от лишнего веса, рязанцу установили в желудок баллон
26 марта в больнице скорой медицинской помощи врачи отделения эндоскопии впервые установили пациенту внутрижелудочный силиконовый баллон, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области. Сделано это для того, чтобы уменьшить объем желудка.
— Благодаря установке баллона у пациента создается рефлекторная связь, то есть сигнал, что надо употреблять меньше пищи, — комментирует заведующий отделением эндоскопии Евгений Брянцев. — Человек привыкает к маленьким порциям и в дальнейшем может легко регулировать свой аппетит.
Через полгода после операции баллон у пациента удалят. По прогнозам врачей, за это время человек потеряет около 15-20 кг лишнего веса, который в дальнейшем уже не вернется.
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ИСТОЧНИК KP.RU