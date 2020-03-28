2020-03-28T10:35:51+03:00
Здоровье

Чтобы избавиться от лишнего веса, рязанцу установили в желудок баллон

Через полгода врачи баллон удалят, а пациент избавиться от 20 кг
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Чтобы помочь пациентам избавиться от лишнего веса, рязанские врачи устанавливают им в желудок специальные силиконовые баллоны.Чтобы помочь пациентам избавиться от лишнего веса, рязанские врачи устанавливают им в желудок специальные силиконовые баллоны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

26 марта в больнице скорой медицинской помощи врачи отделения эндоскопии впервые установили пациенту внутрижелудочный силиконовый баллон, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области. Сделано это для того, чтобы уменьшить объем желудка.

— Благодаря установке баллона у пациента создается рефлекторная связь, то есть сигнал, что надо употреблять меньше пищи, — комментирует заведующий отделением эндоскопии Евгений Брянцев. — Человек привыкает к маленьким порциям и в дальнейшем может легко регулировать свой аппетит.

Через полгода после операции баллон у пациента удалят. По прогнозам врачей, за это время человек потеряет около 15-20 кг лишнего веса, который в дальнейшем уже не вернется.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Врачи БСМП на животных учатся лечить пневмонию на фоне коронавируса

Первое занятие уже посетили анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и пульмонологи больницы скорой медицинской помощи (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Рязани: как будут работать ТРЦ «Малина» и подземный паркинг
Чтобы избавиться от лишнего веса, рязанцу установили в желудок баллон
На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей
Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 марта: два человека заражено, 1290 - под наблюдением
Полиция проводит масштабные рейды по ресторанам и кафе Рязани
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Коронавирус в Рязани: городские депутаты заседали в защитных масках
Аркадий Фомин обратился к однопартийцам
Коронавирус в Рязани: три человека госпитализированы с подозрением на инфекцию
Нерабочая неделя в Рязани: центральный автовокзал сократит число рейсов до Москвы
Из-за карантинных мер в Рязани закрывают 33 парка и сквера
Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации