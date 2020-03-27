Врачи БСМП на животных учатся лечить пневмонию на фоне коронавируса
Врачей рязанской БСМП учат лечить пневмонию на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Обучение проходит на базе РязГМУ имени академика Павлова.
Первое занятие по отработке навыков лечения вирусной пневмонии, которая является клиническим признаком коронавирусной инфекции, посетили анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и пульмонологи БСМП.
Специалисты рязанских больниц поделились опытом, наработанным при лечении тяжелых пневмоний, вызванных свиным гриппом. Врачи изучили особенности вирусной пневмонии, инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.
Во время обучения на лабораторном животном врачи смоделировали различные ситуации нарушений вентиляции и перфузии легочных тканей в различных режимах и разобрали варианты выхода из них.
«Такой опыт позволит медикам контролировать состояние пациента и оценивать потенциальные риски, ориентируясь на приборы», — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU