2020-03-25T19:02:45+03:00
Происшествия

Рязанец ударил хулигана, оскорбившего его подругу, и…попал под суд

Ему инкриминировали статью «Причинение смерти по неосторожности»
Антон ВОХЕЧ
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Вечером 10 сентября прошлого года в микрорайоне Октябрьский в Скопине повздорили двое мужчин. Причина для ссоры была веская. Один из них, находясь в состоянии подпития, нецензурно оскорбил подругу другого. Тот решил «поучить» невыдержанного земляка и ударил его. Нетрезвый мужчина не устоял на ногах, упал навзничь и ударился головой. Спустя некоторое время он скончался на месте происшествия.

Приговором суда по статье «Причинение смерти по неосторожности» жителю Скопина назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован – уточняет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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