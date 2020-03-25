Коронавирус в Рязани: врачи рассказали, как уберечься от вируса больным раком

25 Март 2020 2020-03-25T17:32:48+03:00

Коронавирус в Рязани: врачи рассказали, как уберечься от вируса больным онкологией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациенты, у которых уже имеются дефекты в иммунной системе, автоматически попадают в группу риска, по тяжести клинического течения коронавирусной инфекции

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Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска из-за коронавируса и должны быть предельно осторожны и внимательны. Об этом предупреждают рязанские онкологи.

По словам главврача онкологического диспансера Михаила Рязанцева, рак сам по себе является иллюстрацией нарушения иммунной системы. Коронавирус опасен тем, что вызывает депрессию защитных сил организма, что приводит к тяжелым последствиям. Соответственно пациенты, у которых уже имеются дефекты в иммунной системе, автоматически попадают в группу риска, по тяжести клинического течения коронавирусной инфекции.

Специалисты особо обращают внимание на профилактику для пациентов, которые получают лечение в виде химиотерапии.

— Химиотерапия уже является угнетением иммунной системы - лечение угнетает лейкоцитарный росток костного мозга, который становится одной из основных мишеней при поражении коронавирусом, — говорит Михаил Рязанцев. — Пациентам, получающие специальное лечение по онкологии, следует быть крайне осторожными: стараться не появляться в общественных местах, использовать все защитные средства, которые могут уберечь их от заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU