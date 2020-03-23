Коронавирус в Рязани: как мошенники на фоне борьбы с вирусом обманывают людей
Неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Рязани воспользовались мошенники, которые создают фишинговые сайты и рассылают спам-письма, сообщает рязанское отделение Банка России.
Злоумышленники отправляют сообщения от имени различных организаций, чаще всего - Всемирной организации здравоохранения. В письмах содержится информация о мерах безопасности, предложения о поддержке пострадавших от заболевания, о покупке масок, просьбы профинансировать разработку вакцины. Зачастую в подобных письмах находится ссылка, которая как раз и ведет на фишинговый сайт.
Если в сообщении просят пожертвовать деньги на какое-то благое дело, например, на разработку вакцины, и пользователь введет свои данные для перевода денег, то вся конфиденциальная информация попадет мошенникам. Им не составит труда списать со счета все деньги.
— Даже если на странице нет прямой формы для указания данных платежной карты, риск хищения денег все равно остается, — предупреждает управляющий Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — На фишинговом сайте может быть «зашит» вредоносный код, который активизируется, когда пользователь идет на страницу, интересующую мошенников. Это, как правило, сервисы, связанные с платежными операциями, например, онлайн-банкинг.
Банкиры напоминают, что нельзя никому сообщать данные своей платежной карты, не переходить по ссылкам из писем неизвестных отправителей.
«При посещении сайтов следует обратить внимание на их достоверность, а строка браузера должна начинаться с https://, где «s» обозначает защищенный канал связи. По возможности подключить двухфакторную идентификацию, это поможет, если основной пароль станет известен мошенникам. Не переходить по ссылкам и не скачивать файлы, присланные в сообщениях по электронной почте, в социальных сетях или в мессенджерах от неизвестных адресатов», — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU