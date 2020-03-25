Факультет экономики РГУ проведет день открытых дверей онлайн
Трансляция состоится 28 марта в группе для абитуриентов
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28 марта факультет экономики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина проведет день открытых дверей. Так как вуз временно перешел на дистанционный формат взаимодействия, мероприятие организуют в режиме онлайн-трансляции.
Эфир запланирован на 11:00, и состоится он в группе «Абитуриент РГУ» в социальной сети «ВКонтакте» (чтобы пришло уведомление, необходимо подписаться).
- Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас в комментариях (под записью в группе – Ред.), а также во время самой трансляции, - сообщили в вузе.
Анонс мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU