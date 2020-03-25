2020-03-25T14:22:51+03:00
Политика

Депутатов Рязанской областной Думы станет больше

Число парламентариев вырастет с 36 до 40. Изменения учтут в ходе избирательной кампании 2020 года
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Число депутатов Рязанской областной Думы увеличится с 36 до 40. Изменения в региональный закон «О выборах…» и Устав фракции единогласно поддержали на заседании 25 марта.

Новшества учтут во время избирательной кампании 2020 года, когда сформируется состав парламента VII созыва. Голосование, напомним, пройдет 13 сентября. Как и прежде, половину депутатов выберут под единому округу, а еще половину – по одномандатному. Соответственно одномандатных округов станет не 18, а 20.

Изменения объясняют намерением увеличить народное представительство в законодательной власти, так как по сравнению с другими регионами ЦФО Рязанская область имеет один из самых малочисленных депутатских корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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