Депутатов Рязанской областной Думы станет больше
Число депутатов Рязанской областной Думы увеличится с 36 до 40. Изменения в региональный закон «О выборах…» и Устав фракции единогласно поддержали на заседании 25 марта.
Новшества учтут во время избирательной кампании 2020 года, когда сформируется состав парламента VII созыва. Голосование, напомним, пройдет 13 сентября. Как и прежде, половину депутатов выберут под единому округу, а еще половину – по одномандатному. Соответственно одномандатных округов станет не 18, а 20.
Изменения объясняют намерением увеличить народное представительство в законодательной власти, так как по сравнению с другими регионами ЦФО Рязанская область имеет один из самых малочисленных депутатских корпусов.
ИСТОЧНИК KP.RU