2020-03-25T13:27:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Работа скорой помощи во время эпидемии коронавируса меняется

Минздрав преследует цель сократить задержки и исключить риски распространения инфекции
Антон КОНОВАЛОВ
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На рабочем совещании в минздраве Рязанской области, как сообщает его пресс-служба, обсудили работу скорой помощи во время эпидемии коронавируса. Один из ожидаемых результатов специальных мер – «сокращение задержек». Что конкретно для этого делается, рассказали лишь в общих чертах:

- изменили маршрутизацию и внутренние правила работы бригад;

- оснастили дополнительным оборудованием диспетчерскую;

- планируют усилить пост старшего врача дополнительными работниками, чтобы оперативно консультировать бригады и пациентов.

В минздраве отметили, что «скорую» обеспечили антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Если известно, что пациент заболел или контактировал с больными, бригады выезжают на вызов полностью экипированными.

«Проблема в том, что пациенты сами нередко сообщают при вызове неполную информацию о состоянии своего здоровья, а иногда и явно скрывают факты выезда за пределы области или факты контакта с потенциальными носителями инфекционных заболеваний», - сетуют медики.

Эпидемиолог станции оценивает риски и решает, помещать ли на карантин бригады, выезжавшие к пациентам с подозрительными симптомами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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