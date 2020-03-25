Работа скорой помощи во время эпидемии коронавируса меняется
На рабочем совещании в минздраве Рязанской области, как сообщает его пресс-служба, обсудили работу скорой помощи во время эпидемии коронавируса. Один из ожидаемых результатов специальных мер – «сокращение задержек». Что конкретно для этого делается, рассказали лишь в общих чертах:
- изменили маршрутизацию и внутренние правила работы бригад;
- оснастили дополнительным оборудованием диспетчерскую;
- планируют усилить пост старшего врача дополнительными работниками, чтобы оперативно консультировать бригады и пациентов.
В минздраве отметили, что «скорую» обеспечили антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Если известно, что пациент заболел или контактировал с больными, бригады выезжают на вызов полностью экипированными.
«Проблема в том, что пациенты сами нередко сообщают при вызове неполную информацию о состоянии своего здоровья, а иногда и явно скрывают факты выезда за пределы области или факты контакта с потенциальными носителями инфекционных заболеваний», - сетуют медики.
Эпидемиолог станции оценивает риски и решает, помещать ли на карантин бригады, выезжавшие к пациентам с подозрительными симптомами.
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ИСТОЧНИК KP.RU