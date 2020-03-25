2020-03-25T13:08:27+03:00
Политика

Поддержанные ЦПГИ проекты получили президентские гранты

Инициативы направлены на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и связь поколений
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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В первом этапе конкурса президентских грантов 2020 года победили три рязанских проекта, которые получили письмо поддержки Центра поддержки гражданских инициатив.

— Все проекты направлены на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и связь поколений. Это особенно важно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы, — отметила председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

В рамках реализации проекта «Поколения патриотов» планируется провести мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: акцию по поздравлению ветеранов, размещение памятных досок с фамилиями земляков-фронтовиков, концерт, экскурсии в музеи областного центра.

Благодаря реализации проекта «Колокол Победы» будет установлен памятный знак на территории сквера в городе Скопине на месте, где располагался госпиталь для советских солдат. Мемориальный символ будет отлит из металла, оставшегося с военных времен.

Проект «Мы помним. В наследство нам дана Победа» предполагает организацию встреч школьников с бывшими малолетними узниками концлагерей, детьми — тружениками тыла для оказания им помощи в написании воспоминаний, публикации их в интернете. Кроме этого, запланированы благотворительный марафон и акция по сбору средств на памятник «Дети Победы» на месте закладного камня.

— Некоммерческие организации Рязанской области обращаются за поддержкой в ЦПГИ. Наши эксперты внимательно рассматривают каждую инициативу, дают рекомендации по ее реализации. Это позволяет тщательно проработать проект для успешного участия в конкурсе президентских грантов, — считает региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

По ее словам, работа по реализации проектов на этапе получения грантов не заканчивается: сейчас разрабатываются дорожные карты, прорабатывается план мероприятий. ЦПГИ планирует принимать участие на всех этапах претворения инициатив в жизнь.

— Мы и впредь будем поддерживать инициативы жителей Рязанской области и рассматривать их на заседаниях Центра поддержки гражданских инициатив. Приглашаем некоммерческие организации принять участие в обучении в «Школе лидера НКО», также готовы оказать методическую помощь при написании документов на грант, — уточнила Елена Синица.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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