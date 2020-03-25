Рязанцам предложили получить выгодную ставку по ипотеке для покупки квартиры от VELLCOM Group

25 Март 2020 2020-03-25T13:04:51+03:00

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На фоне сложившейся ситуации, на рынке новостроек крупные банки начали повышать ставки по ипотеке. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум в трех банках заявили, что пересматривают ставки. На прошлой неделе средняя базовая ставка по ипотеке составляла 8,5%. Ставки по ипотеке подняли на фоне снижения курса рубля. Речь идет о банках Райффайзенбанк, Росбанк и «Открытие». Остальные банки пока продолжают работать в нынешнем режиме еще одну-две недели, но потом могут быть приняты решения о повышении ставки по ипотечным кредитам и у них.

Новые ипотечные ставки будут применяться и к новым, и к ранее одобренным заявкам, по которым еще не подписаны кредитные договоры. С такой ситуацией люди уже сталкивались в 2014 году, когда ставки ипотеки резко выросли и ряд банков повышали процент по уже одобренным заявкам. А вот изменять ставку по уже выданной ипотеке банк вправе только в меньшую сторону, увеличивать ее в одностороннем порядке кредитор не имеет права, за исключением предусмотренных договором и законом случаев. Но окончательное решение о заключении сделки на новых условиях принимает заемщик.

Ипотечная ставка устойчиво снижалась с мая прошлого года (пик ставки выданной в течение месяца ипотеки – 10,56% – пришелся на апрель) вслед за ключевой ставкой Центробанка и к 1 февраля достигла 8,79%.

Банкиры объясняют нынешнее повышение ипотечных ставок ситуацией на финансовом рынке. Изменение ставок стало вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках.

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ИСТОЧНИК KP.RU