Рязанцам предложили получить выгодную ставку по ипотеке для покупки квартиры от VELLCOM Group
На фоне сложившейся ситуации, на рынке новостроек крупные банки начали повышать ставки по ипотеке. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум в трех банках заявили, что пересматривают ставки. На прошлой неделе средняя базовая ставка по ипотеке составляла 8,5%. Ставки по ипотеке подняли на фоне снижения курса рубля. Речь идет о банках Райффайзенбанк, Росбанк и «Открытие». Остальные банки пока продолжают работать в нынешнем режиме еще одну-две недели, но потом могут быть приняты решения о повышении ставки по ипотечным кредитам и у них.
Новые ипотечные ставки будут применяться и к новым, и к ранее одобренным заявкам, по которым еще не подписаны кредитные договоры. С такой ситуацией люди уже сталкивались в 2014 году, когда ставки ипотеки резко выросли и ряд банков повышали процент по уже одобренным заявкам. А вот изменять ставку по уже выданной ипотеке банк вправе только в меньшую сторону, увеличивать ее в одностороннем порядке кредитор не имеет права, за исключением предусмотренных договором и законом случаев. Но окончательное решение о заключении сделки на новых условиях принимает заемщик.
Ипотечная ставка устойчиво снижалась с мая прошлого года (пик ставки выданной в течение месяца ипотеки – 10,56% – пришелся на апрель) вслед за ключевой ставкой Центробанка и к 1 февраля достигла 8,79%.
Банкиры объясняют нынешнее повышение ипотечных ставок ситуацией на финансовом рынке. Изменение ставок стало вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках.
Строительный холдинг VELLCOM Group заботится о своих будущих клиентах и своевременно сообщает о возможном повышении ставок. Специалисты компании помогут рассчитать условия выгодного кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU