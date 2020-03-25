Прокуратура: рязанский роддом №2 оставили без молока
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров рязанском родильном доме №2», сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что между роддомом №2» и ООО «ТД «Вежливые продукты» заключен контракт на поставку молока.
В соответствии с контрактом «Вежливые продукты» обязались поставить товар 18 марта в родильный дом, но не сделали этого. Тем самым, ООО нарушило контракт и интересы несовершеннолетних детей.
По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление, которое находится на рассмотрении.
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ИСТОЧНИК KP.RU