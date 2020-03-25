Проезд при оплате картой в Рязани станет дешевле на 4 рубля

25 Март 2020 2020-03-25T09:43:46+03:00

Это касается только бесконтактных карт Visa. Безналичный расчет позиционируют как одну из мер борьбы с коронавирусом

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С 1 апреля по 31 мая в Рязани проезд на общественном транспорте при оплате бесконтактной картой Visa вновь станет дешевле. Вместо 23 рублей он будет стоить 19 рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Безналичный расчет позиционируют как одну из мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пассажирам советуют не передавать карту в руки кондуктору, а самостоятельно прикладывать ее к считывающему устройству. Необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами карты и смартфоны, с которых осуществляется оплата», - выступило с рекомендациями управление транспорта.

По всем вопросам с безналичной оплатой в транспорте Рязани следует обращаться к оператору системы: по телефону 8(800)250-02-62, через сайт картаумка.рф или соцсети ВКонтакте, Facebook или Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU