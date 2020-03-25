2020-03-25T09:44:21+03:00
Спорт

Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой

Хоккеист присоединился к популярному к танцевальному челленджу
Александр РАДЫГИН
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Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой.Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой.
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Бывший нападающий ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой, присоединившись таким образом к танцевальному челленджу. Видео с танцем хоккеист выложил в сториз своего Instagram и передал челлендж известному инстаграм-блогеру и бойцу ММА Максиму Лужбину, а также молодым хоккеистам - Егору Замуле, Глебу Давыдову и Владиславу Шулье.

Николай Жердев в танце.Источник видео: инстаграм Николая Жердева.

Напомним, двукратный чемпион мира Николай Жердев расторг контракт с ХК «Рязань» в октябре прошлого года. В составе нашей команды Жердев провел девять игр, набрал два очка (за две результативные передачи), показатель полезности составил «-7» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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