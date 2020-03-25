Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой
Бывший нападающий ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой, присоединившись таким образом к танцевальному челленджу. Видео с танцем хоккеист выложил в сториз своего Instagram и передал челлендж известному инстаграм-блогеру и бойцу ММА Максиму Лужбину, а также молодым хоккеистам - Егору Замуле, Глебу Давыдову и Владиславу Шулье.
Николай Жердев в танце.Источник видео: инстаграм Николая Жердева.
Напомним, двукратный чемпион мира Николай Жердев расторг контракт с ХК «Рязань» в октябре прошлого года. В составе нашей команды Жердев провел девять игр, набрал два очка (за две результативные передачи), показатель полезности составил «-7» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU