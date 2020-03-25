2020-03-25T09:20:28+03:00
Общество

В Рязанской области отказались от переноса сроков весенней охоты

Они остались прежними: 28 марта– 6 апреля для южных районов, 4 – 13 апреля для северных
Антон КОНОВАЛОВ
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Министерство природопользования Рязанской области огласило окончательные сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2020 году. На май, чего опасались орнитологи, их решили не переносить. Сроки остались такими же, какие были установлены ранее:

- для южных районов (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) – с 28 марта по 6 апреля;

- для северных районов (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) - с 4 по 13 апреля.

Кроме того, министерством опубликована информация о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также о действующих ограничениях и запретах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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