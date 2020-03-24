Рязанские орнитологи возмутились переносом сроков весенней охоты

24 Март 2020 2020-03-24T11:24:42+03:00

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Правительство Рязанской области опубликовало проект постановления о переносе сроков весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь на май: с 1 по 10 для южных районов и с 8 по 17 для северных. Рязанский клуб «Птицы» обратился к властям с призывом не допустить уничтожения фауны, так как в обозначенный период пернатые уже приступят к гнездованию и насиживанию кладок.

- Охота в мае приведет к отстрелу местных птиц, уже приступивших к размножению, а кроме этого, вызовет беспокойство птиц на гнездах, оставление насиживающими птицами гнезд, разорение кладок. В итоге численность дичи катастрофически снизится, такой урон природа сможет восполнить лишь через несколько лет, - уверены орнитологи.

В клубе пояснили, что охота должна оказывать минимальное воздействие на популяцию животных. Именно поэтому ее сроки всегда совпадают с периодом миграции водоплавающих птиц (конец марта и апрель).

- Такое важное социальное и экологическое мероприятие как весенняя охота должно осуществляться в адекватные природные сроки, - справедливо отмечают ученые.

При этом в действующей редакции постановления правительства значатся 28 марта – 6 апреля для южной части региона и 4 – 13 апреля для северной, что вполне соответствует упомянутым требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU