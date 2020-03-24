Командир рязанской военной части вымогал у сослуживца полмиллиона рублей

24 Март 2020 2020-03-24T16:57:06+03:00

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В Рязанском гарнизонном военном суде огласили приговор командиру части 98531. Полковника Александра Иваницкого признали виновным в покушении на мошенничество.

По данным следствия, офицер вымогал у своего подчиненного 500 тысяч рублей. Деньги понадобились якобы для того, чтобы уладить негативные последствия, которые могли возникнуть у подчиненного после проверки военной прокуратуры. Правда, довести до конца задуманное Иваницкий не смог, потерпевший сообщил о преступлении сотрудникам УФСБ по Рязанскому гарнизону. Задержание произошло в момент передачи денег на парковке возле одного из кафе.

До суда подполковник находился под подпиской о невыезде. На процессе подсудимый полностью признал свою вину, а само дело рассматривалось в особом режиме. В итоге с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил Александру Иваницкому наказание в виде штрафа – 150 тысяч рублей. После уплаты штрафа офицер продолжит военную службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU