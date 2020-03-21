После второго случая коронавируса выступил глава рязанского минздрава
21 марта министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий записал видео, в котором рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе. Министр сообщил, что в инфекционном отделении ГКБ имени Семашко находится двое заболевших и три человека с признаками ОРВИ, прибывших из-за рубежа. В обсерватор, развернутый в детском инфекционном отделении ГКБ №10, помещены пять курсантов одного из военных училищ, которые также вернулись из заграничной поездки.
При этом Андрей Прилуцкий подчеркнул, что состояние всех пациентов удовлетворительное:
- На сегодняшний день в Рязанской области достаточно оборудования и дезинфицирующих средств. У нас имеется около 300 аппаратов ИВЛ, необходимое количество масок – 650 тысяч, закуплена марля для пошива новых.
Напомним, 21 марта в Рязани зафиксирован второй случай COVID-2019. Заболевание подтверждено у супруги рязанца, который ранее также заразился новым коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU