После второго случая коронавируса выступил глава рязанского минздрава

21 Март 2020 2020-03-21T20:09:27+03:00

Андрей Прилуцкий рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе

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21 марта министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий записал видео, в котором рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе. Министр сообщил, что в инфекционном отделении ГКБ имени Семашко находится двое заболевших и три человека с признаками ОРВИ, прибывших из-за рубежа. В обсерватор, развернутый в детском инфекционном отделении ГКБ №10, помещены пять курсантов одного из военных училищ, которые также вернулись из заграничной поездки.

При этом Андрей Прилуцкий подчеркнул, что состояние всех пациентов удовлетворительное:

- На сегодняшний день в Рязанской области достаточно оборудования и дезинфицирующих средств. У нас имеется около 300 аппаратов ИВЛ, необходимое количество масок – 650 тысяч, закуплена марля для пошива новых.

Напомним, 21 марта в Рязани зафиксирован второй случай COVID-2019. Заболевание подтверждено у супруги рязанца, который ранее также заразился новым коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU