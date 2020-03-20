Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram.
«Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале. Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт», — сообщил Осин.
Еще в 2012 году в интервью «НГ-Рязань» артист отметил, что его ему нравится, когда его сравнивают с Кобзоном:
— Мне любые подобные сравнения нравятся, ведь обычно в таких случаях сравнивают с артистами очень высокого уровня, до которого еще надо дорасти. Но чаще всего меня сравнивают с Магомаевым. Именно с его знаменитой песней «Мелодия» я и начал выходить на большие сцены города, поэтому сравнение с Магомаевым мне роднее, чем другие.
Рязанец поет за Муслима Магомаева.Источник видео: Первый канал.
ДОСЬЕ «КП»
Никита Осин – уроженец Ташкента. Долгое время прожил в Скопине.
Окончил Рязанское музыкальное училище. Был солистом Музыкального театра, выступал с группой Feelin's.
Никита Осин - обладатель уникального и редкого голоса, чей репертуар охватывает бессмертные композиции от Frank Sinatra, Elvis Presley, Муслим Магомаев до репертуара групп Queen, Rammstein и других.
Участник телепроектов «Голос» и «X-Factor».
Последние годы живет в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU