2020-03-20T18:00:59+03:00
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Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

Никиту Осина уже давно сравнивают с великим певцом, поэтому приглашение участвовать в озвучивании, считает огромной честью
Александр РАДЫГИН
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Фото: личная страница Никиты Осина в инстаграм.Фото: личная страница Никиты Осина в инстаграм.
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Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram.

«Стал голосом великого Муслима Магомаева в одноименном сериале. Для меня огромная честь и абсолютно новый опыт», — сообщил Осин.

Еще в 2012 году в интервью «НГ-Рязань» артист отметил, что его ему нравится, когда его сравнивают с Кобзоном:

— Мне любые подобные сравнения нравятся, ведь обычно в таких случаях сравнивают с артистами очень высокого уровня, до которого еще надо дорасти. Но чаще всего меня сравнивают с Магомаевым. Именно с его знаменитой песней «Мелодия» я и начал выходить на большие сцены города, поэтому сравнение с Магомаевым мне роднее, чем другие.

Рязанец поет за Муслима Магомаева.Источник видео: Первый канал.

ДОСЬЕ «КП»

Никита Осин – уроженец Ташкента. Долгое время прожил в Скопине.

Окончил Рязанское музыкальное училище. Был солистом Музыкального театра, выступал с группой Feelin's.

Никита Осин - обладатель уникального и редкого голоса, чей репертуар охватывает бессмертные композиции от Frank Sinatra, Elvis Presley, Муслим Магомаев до репертуара групп Queen, Rammstein и других.

Участник телепроектов «Голос» и «X-Factor».

Последние годы живет в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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