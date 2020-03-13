В Рязани при аншлаге выступил хор Михаила Турецкого

Всемирно известный «Хор Турецкого» дал единственный концерт в Рязани. Сам Турецкий честно признался, что на арене цирка в нашем городе его коллективу еще выступать не доводилось. С первых минут хористы доказали, что они – профессионалы высшей категории: быстро освоились и почувствовали себя уверенно в новой для них обстановке.

«ХАВА-НАГИЛА» КАК ХИТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Раскупивших практически все билеты и пришедших на концерт людей ждало разнообразие жанров: в дебюте прозвучали известные арии из оперетт. Затем на суд зрителей были вынесены всемирно известные хиты. Глубокий, бархатный бас Евгения Кульмиса привел людей в восторг. Зрительный зал, что называется, начал «заводиться».

- Шел 1990 год, я учился на третьем курсе, когда необходимо было выбирать тему для диплома. Решил, что брать надо что-то такое, что никому не известно, - так рассказывает на официальном сайте хора Евгений о своем появлении в коллективе. - У меня было две идеи: колокольныи звон – очень интересная традиция – или храмовая музыка, которая мне всегда нравилась. Но православная музыка хорошо изучена, католическая – тем более, про нее только ленивый не писал. А музыка синагоги – безумно красивая, да и у нас в стране на эту тему тогда вообще не было никаких научных работ. Именно во время выбора темы диплома увидел объявление о наборе в коллектив Михаила Турецкого, которыи работал в синагоге и исполнял именно эту музыку. Так я и оказался в «Хоре Турецкого». В итоге, диплом защитил на «ура».

Бас Евгения очаровал рязанцев.Фото: Павел АВЕРИН

Окончательно настроение было приподнято, после того как прозвучал хит, по словам Михаила Турецкого, «написанный более двух тысяч лет назад на языке, на котором говорил сам Иисус Христос» - «Хава-нагила». Зрители стали подпевать.

ДЕТИ СПЕЛИ ВМЕСТЕ С МИРОВЫМИ ЗВЕЗДАМ

Не оставили без внимания хористы и такое знаменательное событие, как 75-летие победы над фашизмом. Зазвучали песни военных лет – зал запел в полный голос. При исполнении «Землянки» Турецкий попросил зажечь фонарики на сотовых телефонах – загорелись сотни теплых огоньков. Прозвучала «Смуглянка»…

Почувствовалось, что энергия зала передалась артистам. Они сами «завелись»: «Солнечный круг» они спели вместе с рязанским детьми, которых вывели на арену. А потом дети спели сами. Верится, что этот момент они запомнят навсегда, когда пели вместе с теми, кого знает весь мир.

Дети спели с мировыми звездами.Фото: Павел АВЕРИН

УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС И ОПЕРНЫЕ АРИИ

Исполняя хиты советских времен, Михаил Турецкий сделал акцент на тех из них, которые знает ни одно поколение. И, наконец, своеобразная кульминация: Михаил Кузнецов, который учился вместе с Михаилом Турецким в академии имени Гнесиных, исполнил алябьевского «Соловья».

Зрителям довелось услышать уникальный голос - мужское сопрано.Фото: Павел АВЕРИН

Сказать, что зрители восторженно аплодировали уникальному голосу – мужскому сопрано – не сказать ничего - просто шквал аплодисментов. Другие певцы показали, что могут исполнять не только хиты – прозвучали классические оперные арии в их исполнении.

Затем пришел черед выйти на арену всем желающим из зрительного зала. И хор вместе с ними пел и танцевал – это был общий праздник. Праздник, который подарил рязанцам Миша Турецкий – как сам себя называл неоднократно руководитель прославленного мужского хора. Праздник, который длился почти два часа без перерыва.

Поют и танцуют все!Фото: Павел АВЕРИН

Некоторые скептики могут посетовать на эти восторженные эпитеты. Ответим на это так: на концерте были, поверьте, далеко не толстосумы, а обычные рязанцы. Люди, которым нужен какой-то просвет в их серой повседневности. И они были вовлечены в этот яркий мир музыки и мужских голосов широчайшего диапазона звучания.

ГЛАС НАРОДА

После концерта мы побеседовали сразу с тремя зрительницами. Ольга Антонова пришла вместе со своей мамой и тетей:

- Концерт великолепный. Голоса – уникальные. Я окончила музыкальную школу и могу разобраться немножечко. И оперу тоже очень люблю.

- Как такое может не понравиться, - вторит дочери Татьяна Николаевна. – Недавно мы ходили на концерт … (назвала имя – прим.авт.). Спела под «фонерку» и сразу «до свидания, до свидания». Сегодня мы увидели полную самоотдачу.

Что ж, все сказано. Осталось только добавить, что Рязань снова ждет в гости хор Михаила Турецкого.

Антоновы в восторге от концерта.Фото: Павел АВЕРИН

Уникальный голос.

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