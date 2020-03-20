20 Март 2020 2020-03-20T16:12:01+03:00

Из-за коронавируса в Рязани власти рекомендуют не ходить в супермаркеты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничения из-за коронавируса в Рязани: власти рекомендуют не ходить в супермаркеты, а заказать продукты на дом

Изменить размер текста: A A

В министерстве экономического развития региона напомнили рязанцам об альтернативных способах покупки продуктов питания в условиях борьбы с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что «многие крупные торговые сети и предприятия общественного питания пользуются услугами операторов по доставке еды и продуктов, другие создают собственные курьерские службы». Власти призвали пользоваться их услугами и ограничить походы в супермаркеты из-за коронавируса.

Также чиновники сообщили, что клиенты сервисов могут принять заказ без прямого контакта с курьером. Продукты питания могут оставить возле входной двери. Кроме того, сотрудникам таких компаний выдают рекомендации по снижению риска заражения инфекциями.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Администрация Рязани напомнила о возможности заказать продукты и готовые блюда

В список попали два сервиса по доставке, 89 ресторанов и кафе и три ритейлера (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU