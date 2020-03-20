2020-03-20T16:12:01+03:00
Общество

Ограничения из-за коронавируса в Рязани: власти рекомендуют не ходить в супермаркеты

Ограничения из-за коронавируса в Рязани: власти рекомендуют не ходить в супермаркеты, а заказать продукты на дом
Константин МОГИЛИН
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Из-за коронавируса в Рязани власти рекомендуют не ходить в супермаркеты.Из-за коронавируса в Рязани власти рекомендуют не ходить в супермаркеты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве экономического развития региона напомнили рязанцам об альтернативных способах покупки продуктов питания в условиях борьбы с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что «многие крупные торговые сети и предприятия общественного питания пользуются услугами операторов по доставке еды и продуктов, другие создают собственные курьерские службы». Власти призвали пользоваться их услугами и ограничить походы в супермаркеты из-за коронавируса.

Также чиновники сообщили, что клиенты сервисов могут принять заказ без прямого контакта с курьером. Продукты питания могут оставить возле входной двери. Кроме того, сотрудникам таких компаний выдают рекомендации по снижению риска заражения инфекциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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