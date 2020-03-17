Администрация Рязани напомнила о возможности заказать продукты и готовые блюда

17 Март 2020 2020-03-17T18:07:36+03:00

В список попали два сервиса по доставке, 89 ресторанов и кафе и три ритейлера

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17 марта администрация Рязани напомнила жителям областного центра о возможности заказать продукты и готовые блюда на дом.

«Информируем граждан о том, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемической ситуацией для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания готовы оказывать услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом», - сообщает пресс-служба ведомства.

Любопытно, что в перечне, который предлагают чиновники, доминируют заведения, торгующие бургерами, пиццей, роллами и другим фаст-фудом.

С полным списком, в который попали два сервиса по доставке, 89 ресторанов и кафе,а также три ритейлера можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU