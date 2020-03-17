2020-03-17T18:07:36+03:00
Общество

Администрация Рязани напомнила о возможности заказать продукты и готовые блюда

В список попали два сервиса по доставке, 89 ресторанов и кафе и три ритейлера
Роман КАРПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

17 марта администрация Рязани напомнила жителям областного центра о возможности заказать продукты и готовые блюда на дом.

«Информируем граждан о том, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемической ситуацией для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания готовы оказывать услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом», - сообщает пресс-служба ведомства.

Любопытно, что в перечне, который предлагают чиновники, доминируют заведения, торгующие бургерами, пиццей, роллами и другим фаст-фудом.

С полным списком, в который попали два сервиса по доставке, 89 ресторанов и кафе,а также три ритейлера можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Концерт группы ДДТ в Рязани состоится в любом случае
Администрация Рязани напомнила о возможности заказать продукты и готовые блюда
В кинотеатре «Люксор» ввели ограничительные меры
Под меднаблюдение из-за коронавируса взяли еще 30 рязанцев
В гипермаркете «Глобус» опровергли информацию о пустых холодильниках
Рязанский завод увеличит выпуск вакцин от гриппа в 5,5 раз
Уже месяц жильцы рязанской высотки живут без лифта. Причина: пьяный сосед
19 лет спустя: в Рязани пьяная мать потеряла ребенка – СК его ищет
В Рязани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В минздраве рассказали, какой в Рязанской области запас медицинских масок
Горадминистрация: В Рязани не будут ликвидировать семь маршрутов троллейбуса
Отстранить Розвезева от руководства УРТ вынудила прокуратура
Пьяный рязанский водитель влетел на скорости в дерево
В четверг на двух улицах Рязани отключат электричество
В Рязанском районе неизвестные повредили нефтепродуктопровод
Как будет работать рязанская почта в условиях противодействия коронавирусу
СК: 16-летнюю рязанку изнасиловал новый знакомый, провожавший ее домой
Дефицита не будет: в Рязани готовы к повышенному спросу на продукты
Под Рязанью на металлолом сдали снаряды времен Великой Отечественной войны
Домогавшийся восьмилетней племянницы рязанец ответит перед судом