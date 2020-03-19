«Единая Россия» окажет волонтерскую помощь медперсоналу в больницах

19 Март 2020 2020-03-19T17:18:56+03:00

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Волонтеры «Единой России» при необходимости окажут помощь медперсоналу в больницах. Речь идет о неквалифицированной работе, которая поможет разгрузить первичный медицинский персонал для выполнения прямых обязанностей. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

Оказание помощи волонтеров-медиков персоналу учреждений здравоохранения Рязанской области обсудили на встрече секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин и региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин.

- Необходимо подготовить волонтеров-медиков для работы в лечебных учреждениях здравоохранения в качестве специалистов среднего медицинского персонала не только во время пандемии коронавируса, но и во время сезонных заболеваний. Нужно совместно с секретарями местных отделений партии этот вопрос проработать, — обратился лидер рязанских единороссов к Роману Калинину.

Аркадий Фомин поручил региональному координатору партпроекта подготовить методические рекомендации и инструкции для волонтеров-медиков и курировать исполнение поставленной задачи.

Ректор вуза рассказал, что в соответствии с нормативными документами министерства здравоохранения некоторые студенты имеют право работать на должностях среднего персонала - они сдали соответствующие экзамены и имеют доступ к профессии.

- Мы проанализируем этот список и отработаем с секретарями местных отделений и главврачами лечебных организаций, куда будут направлены наши студенты и ординаторы. Проведем консультации с министром здравоохранения Рязанской области на предмет потребности в волонтерах-медиках в больницах и центрах, - ответил Роман Калинин.

При этом региональный координатор отметил, что уже сейчас более 100 волонтеров и ординаторов работают в учреждениях здравоохранениях региона.

В завершение встречи Аркадий Фомин поручил Роману Калинину взять на личный контроль данное поручение и работать во взаимодействии с местными отделениями партии и региональным исполкомом «Единой России».

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, в том числе он поручил руководству региональных отделений «Единой России» связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ и подключить весь партийный ресурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU